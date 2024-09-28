У Києві через ремонтні роботи обмежать рух транспорту вулицею Цитадельною

Рух вулицею обмежать на ділянці від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Лейпцизької.

Ілюстративне зображення: kyivcity.gov.ua

У столиці у період з 8:00 неділі – 29 вересня – обмежать рух транспорту вулицею Цитадельною.

Обмеження на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Лейпцизької триватиме до до 5:00 понеділка 30 вересня. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначається, обмеження пов’язані з улаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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