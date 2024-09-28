В Киеве из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта по улице Цитадельной

Движение по улице ограничат на участке от улицы Генерала Алмазова до улицы Лейпцигской.

Иллюстративное изображение: kyivcity.gov.ua

В столице в период с 8:00 воскресенья – 29 сентября – ограничат движение транспорта по улице Цитадельной.

Ограничение участка от ул. Генерала Алмазова до ул. Лейпцигской продлится до 5:00 понедельника 30 сентября. Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ограничения связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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