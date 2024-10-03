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Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте приїхав до Києва, фото

14:18, 3 жовтня 2024
Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва після призначення на посаду генсека НАТО.
Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте приїхав до Києва, фото
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У четвер, 3 жовтня, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Про це повідомило агентство AFP.

Це перший офіційний візит Рютте в Україну.  

За даними oboz.ua, генсек НАТО вже провів перемовини із Президентом Володимиром Зеленським — за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга.

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НАТО Марк Рютте

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