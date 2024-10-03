Які основні функції служби охорони праці — роз’яснення Держпраці

До основних функцій належить проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Державна служба з питань праці пояснює, які основні функції служби охорони праці.

Функції служби охорони праці визначено у розділі 3 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12. 2004 за № 1526/10125.

До основних функцій служби охорони праці належить:

розроблення спільно комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;

підготовка проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;

проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;

ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди;

складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення;

участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, складанні санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівників, проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, розробленні положень, інструкцій, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства, організації навчання з питань охорони праці тощо;

контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці, забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці тощо.

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