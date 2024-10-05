На Хмельниччині земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, через суд повернули державі

У судовому порядку у державну власність повернули землі історико-культурного призначення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині прокуратура у судовому порядку повернула у державну власність землі історико-культурного призначення.

Судом задоволено позов про повернення державі земельної ділянки історико-культурного призначення, повідомляє обласна прокуратура.

Пам’ятка археології місцевого значення – Кургани є об’єктом культурної спадщини та власністю держави.

Встановлено, що в ході інвентаризації земель державної власності орган місцевого самоврядування незаконно відніс земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, до земель сільськогосподарського призначення та передав у комунальну власність територіальної громади.

Внаслідок таких дій створено передумови до пошкодження об’єкта культурної спадщини, втрати наукової та історичної цінності ранньослов’янської епохи.

З метою недопущення знищення пам’ятки прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові.

За результатами судового розгляду позовні вимоги прокурора задоволено. Державі повернуто майже 1,5 га земель історико-культурного призначення із розміщеними на них шістдесятьма курганами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.