На Хмельниччині земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, через суд повернули державі

На Хмельниччині прокуратура у судовому порядку повернула у державну власність землі історико-культурного призначення.
Судом задоволено позов про повернення державі земельної ділянки історико-культурного призначення, повідомляє обласна прокуратура.
Пам’ятка археології місцевого значення – Кургани є об’єктом культурної спадщини та власністю держави.
Встановлено, що в ході інвентаризації земель державної власності орган місцевого самоврядування незаконно відніс земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, до земель сільськогосподарського призначення та передав у комунальну власність територіальної громади.
Внаслідок таких дій створено передумови до пошкодження об’єкта культурної спадщини, втрати наукової та історичної цінності ранньослов’янської епохи.
З метою недопущення знищення пам’ятки прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові.
За результатами судового розгляду позовні вимоги прокурора задоволено. Державі повернуто майже 1,5 га земель історико-культурного призначення із розміщеними на них шістдесятьма курганами.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.