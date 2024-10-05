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На Хмельниччині земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, через суд повернули державі

09:08, 5 жовтня 2024
У судовому порядку у державну власність повернули землі історико-культурного призначення.
На Хмельниччині земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, через суд повернули державі
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На Хмельниччині прокуратура у судовому порядку повернула у державну власність землі історико-культурного призначення.

Судом задоволено позов про повернення державі земельної ділянки історико-культурного призначення, повідомляє обласна прокуратура. 

Пам’ятка археології місцевого значення – Кургани є об’єктом культурної спадщини та власністю держави.

Встановлено, що в ході інвентаризації земель державної власності орган місцевого самоврядування незаконно відніс земельну ділянку, на якій розміщені місця дохристиянських поховань, до земель сільськогосподарського призначення та передав у комунальну власність територіальної громади.

Внаслідок таких дій створено передумови до пошкодження об’єкта культурної спадщини, втрати наукової та історичної цінності ранньослов’янської епохи.

З метою недопущення знищення пам’ятки прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянку законному власникові.

За результатами судового розгляду позовні вимоги прокурора задоволено. Державі повернуто майже 1,5 га земель історико-культурного призначення із розміщеними на них шістдесятьма курганами.

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