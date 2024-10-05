План перемоги не скасовує саміт миру, він просто дуже сильно посилює, — Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що план перемоги — це, перш за все, посилення України.

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сумської області розповів представникам місцевої влади про план перемоги, який раніше представив у США. Він зазначив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру. Це потрібно для посилення позиції країни.

"План Перемоги" - це, перш за все, посилення України. Це план із примусу росії до дипломатичного завершення війни. Саме примус тому, що в України має бути сильна позиція", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, якщо союзники справді хочуть, щоб Україна перемогла, це необхідно підкріпити цн діями, а не лише розмовами.

"План перемоги не скасовує саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика - Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що після того, як він представив план перемоги, Україна "може щось почути від партнерів".

"Якісь кроки вперед можуть бути. Почуємо. Обов'язково максимально якісь речі, можливо, без деталізації зброї, ми суспільству скажемо", - сказав Зеленський.

Також глава держави пояснив, що "план перемоги - не про те, як війна завтра закінчиться, а про те, як Україні бути сильною, щоб закінчити цю війну".

Раніше Зеленський повідомив, що представив у США План перемоги і тепер на рівні команди українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку.

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