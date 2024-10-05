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План победы не отменяет саммит мира, он просто очень сильно усиливает, – Владимир Зеленский

08:49, 5 октября 2024
Президент Владимир Зеленский отметил, что план победы – это, прежде всего, усиление Украины.
План победы не отменяет саммит мира, он просто очень сильно усиливает, – Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область рассказал представителям местных властей о плане победы, который ранее представил в США. Он отметил, что план победы Украины не отменяет намерения провести саммит мира. Это необходимо для усиления позиции страны.

"План Победы" – это, прежде всего, усиление Украины. Это план по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Самое принуждение потому, что у Украины должна быть сильная позиция", - сказал Президент. 

Зеленский отметил, если союзники действительно хотят, чтобы Украина победила, это необходимо подкрепить ценными действиями, а не только разговорами.

"План победы не отменяет саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика – Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что после того, как он представил план победы, Украина "может что-то услышать от партнеров".

"Какие шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно максимально какие-то вещи, возможно, без детализации оружия, мы обществу скажем", - сказал Зеленский.

Также глава государства пояснил, что "план победы – не о том, как война завтра закончится, а о том, как Украине быть сильной, чтобы закончить эту войну".

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