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Во Львове суд отменил приговор обвиняемому водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии опьянения — детали дела

08:31, 5 октября 2024
Обвиняемый был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления на 3 года, но освобожден с испытательным сроком на 3 года при условии соблюдения требований и отсутствия новых преступлений.
Во Львове суд отменил приговор обвиняемому водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии опьянения — детали дела
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Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор Бориславского городского суда Львовской области в уголовном производстве по обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обставини справи

Обвинувачений Д. порушив вимоги Правил дорожнього руху України, в результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої наступила смерть потерпілої Л., тобто своїми діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 286 КК України

Вироком Бориславського міського суду Львівської області обвинуваченого Д. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначено йому покарання за ч. 2 ст. 286 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 (три) роки. На підставіст.75 КК України обвинуваченого Д., звільнено від відбування даного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

 Розгляд апеляційної скарги

Не погоджуючись із вироком суду першої інстанції прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати у зв’язку із невідповідністю призначеного покарання тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через м’якість, ухвалити новий вирок, яким обвинуваченого Д. визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду ухвалила: апеляційну скаргу  прокурора – задоволити частково, вирок Бориславського міського суду Львівської області щодо обвинуваченого Д. в частині призначеного покарання - скасувати. Ухвалити в цій частині новий вирок, яким обвинуваченого Д. визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

На переконання колегії суддів, факт добровільного відшкодування завданої шкоди, наявність обставин, які пом’якшують покарання обвинуваченого та інші відображені у вироку обставини, що характеризують особу обвинуваченого, не мають вирішального значення, з огляду на суспільну небезпеку інкримінованого засудженому діяння у сфері безпеки руху. Висновок місцевого суду про можливість виправлення та перевиховання обвинуваченого без ізоляції від суспільства, зі звільненням його від відбування покарання з випробуванням, із застосуванням ст. 75 КК України, є очевидно помилковим і свідчить про неправильне застосування кримінального закону.

Оцінюючи в сукупності встановлені та доведені у кримінальному провадженні обставини, що впливають на захід примусу, колегія суддів вважає за необхідне призначити обвинуваченому Д. покарання у межах санкції ч. 2 ст. 286 КК України, яке йому належить відбувати реально.

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