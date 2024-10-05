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В Хмельницкой области земельный участок, на котором размещены места дохристианских захоронений, через суд вернули государству

09:08, 5 октября 2024
В судебном порядке в государственную собственность были возвращены земли историко-культурного назначения.
В Хмельницкой области земельный участок, на котором размещены места дохристианских захоронений, через суд вернули государству
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В Хмельницкой области прокуратура в судебном порядке вернула в государственную собственность земли историко-культурного назначения.

Судом удовлетворен иск о возвращении государству земельного участка историко-культурного назначения, сообщает областная прокуратура.

Памятник археологии местного значения – Курганы является объектом культурного наследия и собственностью государства.

Установлено, что в ходе инвентаризации земель государственной собственности орган местного самоуправления незаконно отнес земельный участок, на котором размещены места дохристианских захоронений, земель сельскохозяйственного назначения и передал в коммунальную собственность территориальной общины.

В результате таких действий созданы предпосылки к повреждению объекта культурного наследия, потере научной и исторической ценности раннеславянской эпохи.

В целях недопущения уничтожения памятника прокуратура предъявила в суд иск об обязательстве вернуть участок законному владельцу.

По результатам судебного разбирательства исковые требования прокурора удовлетворены. Государству возвращено около 1,5 га земель историко-культурного назначения с размещенными на них шестидесятью курганами.

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