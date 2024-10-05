Практика судів
  1. В Україні

У Харкові жінка померла через процедуру в косметологічному кабінеті

11:54, 5 жовтня 2024
Косметолог вбила клієнтку з необережності – поліція.
У Харкові жінка померла через процедуру в косметологічному кабінеті
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як стало відомо, клієнтка прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Така процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії й належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

За даними слідчих, лікарка-косметолог перед процедурою не визначила масу тіла пацієнтки та не зробила розрахунку дози анестетика, а також не проводила алергопроб.

Фігурантка зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій та перевищила рекомендовану концентрацію препарату в розчині щонайменше в 15 разів. Пацієнтку врятувати не вдалося — вона померла дорогою в лікарню. 

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

33-річна лікарка-косметолог отримала підозру у скоєнні вбивства через необережність. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій

Лише за умови уточнення військово-облікових даних, наявності документу та неперебування в розшуку – Кабмін вніс зміни до порядку автоматичного продовження відстрочок чиновникам і грантовим громадським організаціям, які внесені до переліку критично важливих.

Суб’єктам лобіювання заборонять цькувати інших суб’єктів лобіювання – Кабмін затвердив правила етичної поведінки лобістів

Уряд затвердив правила етики лобістів, за якими їм заборонено здійснювати мобінг інших лобістів.

ТЦК почнуть застосовувати відеореєстратори для фіксації своїх дій – суд чи адвокат зможе отримати копію запису

Міноборони затвердило інструкцію із застосування ТЦК приладів фото- та відеофіксації, відповідно до якої з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК записи можуть передавати також і журналістам.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Умови визнання врученим повідомлення, надісланого засобами «класичної пошти» – позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив обставини, які необхідно встановити для підтвердження або спростування факту отримання поштового повідомлення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва