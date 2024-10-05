У Харкові жінка померла через процедуру в косметологічному кабінеті

Косметолог вбила клієнтку з необережності – поліція.

Фото: поліція

У Харкові повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як стало відомо, клієнтка прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Така процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії й належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

За даними слідчих, лікарка-косметолог перед процедурою не визначила масу тіла пацієнтки та не зробила розрахунку дози анестетика, а також не проводила алергопроб.

Фігурантка зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій та перевищила рекомендовану концентрацію препарату в розчині щонайменше в 15 разів. Пацієнтку врятувати не вдалося — вона померла дорогою в лікарню.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

33-річна лікарка-косметолог отримала підозру у скоєнні вбивства через необережність. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

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