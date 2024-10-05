В Харькове женщина умерла из-за процедуры в косметологическом кабинете

Косметолог убила клиентку по неосторожности – полиция.

В Харькове сообщили о подозрении косметологу, по неосторожности убившему свою пациентку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как стало известно, клиентка пришла в косметологический салон для проведения лазерного липолиза. Такая процедура проводится с применением местной анестезии и относится к категории процедур с хирургическим вмешательством.

По данным следователей, врач-косметолог перед процедурой не определила массу тела пациентки и не произвела расчет дозы анестетика, а также не проводила аллергопроб.

Фигурантка сделала женщине в короткий промежуток времени около 20 инъекций и превысила рекомендованную концентрацию препарата в растворе не менее 15 раз. Пациентку спасти не удалось — она скончалась по дороге в больницу.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком.

33-летний врач-косметолог получил подозрение в совершении убийства по неосторожности. Ей грозит до 5 лет заключения.

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