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На какой минимальный размер пенсий по возрасту могут рассчитывать украинцы в 2024 году

12:53, 5 октября 2024
Для неработающих пенсионеров гарантирована минимальная выплата в размере 2725 гривен.
На какой минимальный размер пенсий по возрасту могут рассчитывать украинцы в 2024 году
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Минимальная пенсия по возрасту устанавливается не ниже прожиточного минимума, который в 2024 году составит 2361 гривну. В зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет, начисляются разные доплаты.

Размер пенсии не может быть менее 3370 гривен.

  • для лиц от 65 лет и старше, не работающих и стаж которых не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин;
  • для лиц, которым исполнилось 80 лет, и старше со стажем, не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

3240 гривен:

  • для лиц от 70 до 80 лет – стаж, не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);
  • для лиц в возрасте от 75 до 80 лет – стаж, не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

2980 гривен:

  • для лиц, которым не исполнилось 70 лет, – стаж не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (даже если они продолжают работать);
  • для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа.

2725 гривен – для остальных пенсионеров, не работающих и не имеющих необходимого стажа.

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