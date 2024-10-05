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На який мінімальний розмір пенсій за віком можуть розраховувати українці у 2024 році

12:53, 5 жовтня 2024
Для непрацюючих пенсіонерів гарантована мінімальна виплата у розмірі 2725 гривень.
На який мінімальний розмір пенсій за віком можуть розраховувати українці у 2024 році
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Мінімальна пенсія за віком встановлюється не нижче прожиткового мінімуму, який у 2024 році становитиме 2361 гривню. Залежно від віку, стажу і того, працює людина чи ні, нараховуються різні доплати.

Розмір пенсії не може бути меншою за 3370 гривень.

  •  для осіб від 65 років і старших, які не працюють і стаж яких не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок;
  •  для осіб, яким виповнилося 80 років, і старших зі стажем, не меншим ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.

3240 гривень:

  • для осіб від 70 до 80 років – стаж, не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);
  • для осіб віком від 75 до 80 років – стаж, не менший ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.

2980 гривень:

  •  для осіб, яким не виповнилося 70 років, – стаж не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);
  •  для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу.

2725 гривень – для решти пенсіонерів, які не працюють і не мають необхідного стажу.

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