Податківці зазначають, що якщо реквізит «дата подання» не збігається з датою фактичного подання декларації, ДПС зобов’язана надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийманні його декларації із зазначенням причин такої відмови.

Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, чи може бути не визнано звітність, якщо реквізит «дата подання» не збігається з датою її фактичного подання.

Зазначається, що відповідно до п. 48.3 ПКУ податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити:

тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;

дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми);

інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною;

ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому п. 48.3 ПКУ, посадових осіб платника податків;

підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Згідно з п. 48.4 ПКУ в окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:

відмітка про звітування за спеціальним режимом;

код виду економічної діяльності (КВЕД);

код органу місцевого самоврядування за КАТОТТГ;

код адміністративно-територіальної одиниці за КАТОТТГ;

індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період;

дата та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

ознака неприбутковості організації;

повне найменування нерезидента;

місцезнаходження нерезидента;

назва та код держави резиденції нерезидента;

код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він є.

Пунктом 49.11 ПКУ визначено, що у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п. 48.3 та 48.4 ПКУ, а також недотримання вимог абзаців першого – третього п. 49.4 ПКУ такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв’язку, – протягом п’яти робочих днів з дня її отримання;

у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Отже, якщо реквізит «дата подання» не збігається з датою фактичного подання декларації (тобто декларацію надруковано раніше, ніж подано) контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийманні його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

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