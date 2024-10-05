Протягом кількох років ґвалтував падчерку та знімав на відео — житель Херсонщини отримав довічне ув'язнення

Постраждала дівчинка народила дитину.

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На Херсонщині чоловіку призначено покарання у виді довічного позбавлення волі за ґвалтування дитини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Засуджений протягом кількох років систематично ґвалтував малолітню доньку співмешканки. Також він здійснював розпусні дії щодо дівчинки, примушуючи її оголюватися та демонструвати інтимні частини тіла.

Кривдник здійснював фотозйомку, яку зберігав на своєму мобільному телефоні.

Внаслідок злочинних дій засудженого дівчинка народила дитину, що підтверджено результатами ДНК-експертизи. Коли потерпіла завагітніла, зловмисник залишив сім’ю під приводом догляду за своєю матір'ю, яка проживала в іншій області.

У судовому засіданні чоловік частково визнав свою вину. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть 48-річного чоловіка за зґвалтування падчерки з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину.

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