В течение нескольких лет насиловал падчерицу и снимал на видео — житель Херсонщины получил пожизненное заключение

Пострадавшая девочка родила ребенка.

В Херсонской области мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за изнасилование ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Осужденный несколько лет систематически насиловал малолетнюю дочь сожительницы. Также он совершал развратные действия в отношении девочки, заставляя ее обнажаться и демонстрировать интимные части тела.

Обидчик производил фотосъемку, которую хранил на своем мобильном телефоне.

В результате преступных действий осужденного девочка родила ребенка, что подтверждено результатами ДНК-экспертизы. Когда потерпевшая забеременела, злоумышленник оставил семью под предлогом ухода за своей матерью, проживавшей в другой области.

В судебном заседании мужчина частично признал свою вину. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, что в Киеве будут судить 48-летнего мужчину за изнасилование падчерицы с врожденными психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка.

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