Израиль не дал США никаких гарантий, что воздержится от атаки по ядерным объектам Ирана — Госдеп

Чиновник Госдепа отметил, что Израиль не давал никаких заверений администрации президента Джо Байдена о том, что не планирует бить по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку.

Чиновник Государственного департамента США сообщил, что Израиль отказался предоставить гарантии, что он не будет наносить удары по ядерным объектам Ирана в ответ на масштабную ракетную атаку. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что сам ответ, вероятнее всего, если и будет, то до или после 7 числа.

По словам высокопоставленного представителя Госдепа США, сейчас трудно сказать, не воспользуется ли Израиль годовщиной нападения ХАМАС 7 октября для ответных действий.

"Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий", – сказал чиновник, отвечая на вопрос CNN, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не станут целью для ударов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не поддержат действия Израиля против ядерной программы Ирана. Кроме того, у американской стороны пока нет ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля.

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