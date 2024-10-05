Ізраїль не дав США жодних гарантій, що утримається від атаки по ядерних об’єктах Ірану — Держдеп

Чиновник Держдепу зазначив, що Ізраїль не надавав жодних запевнень адміністрації президента Джо Байдена про те, що не планує бити по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на ракетну атаку.

​​Чиновник Державного департаменту США повідомив, що Ізраїль відмовився надати гарантії, що він не буде завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масштабну ракетну атаку. Про це пише CNN.

Зазначається, що сама відповідь, найімовірніше, якщо і буде, то до або після 7 числа.

За словами високопоставленого представника Держдепу США, зараз важко сказати, чи не скористається Ізраїль роковинами нападу ХАМАС 7 жовтня для дій у відповідь.

"Ми сподіваємося і очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій", – сказав посадовець, відповідаючи на запитання CNN, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не стануть ціллю для ударів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США не підтримають дії Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Крім того, американська сторона поки не має ясності щодо того, коли буде ухвалено рішення про відповідь Ізраїлю.

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