Куди вносять інформацію про прийняття присяги державним службовцем

На вимогу державного службовця про складення присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці.

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Державна служба з питань праці пояснює, куди вносити інформацію про прийняття присяги державним службовцем.

Відомості про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

На вимогу державного службовця про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці.

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