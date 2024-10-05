Куда вносят информацию о принятии присяги государственным служащим

По требованию государственного служащего о принятии присяги государственного служащего делается запись в трудовой книжке.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, куда вносить информацию о принятии присяги государственным служащим.

Сведения о принесении присяги вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.

По требованию государственного служащего о принесении присяги государственного служащего делается запись в трудовой книжке.

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