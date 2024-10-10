Практика судів
  1. В Україні

Комітет Верховної Ради визнав задовільною роботу ДБР

20:33, 10 жовтня 2024
Парламентський комітет питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звіти про діяльність ДБР за 2021-2023 роки взяти до відома та визнати роботу директора Бюро задовільною.
Комітет Верховної Ради визнав задовільною роботу ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 10 жовтня, відбулося позачергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, на якому заслухали звіти про діяльність Державного бюро розслідувань за період 2021-2023 років.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов поінформував членів Комітету про те, як змінилась робота ДБР з початку повномасштабного вторгнення рф та розповів про пріоритетні напрямки в роботі, зокрема:

▪ діяльність ДБР в умовах воєнного стану;

▪ взаємодію ДБР та ЗСУ;

▪ забезпечення правопорядку у військовій сфері;

▪ протидію зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарських комісіях;

▪ викриття протиправних схем нарахування бойових виплат так званим «мертвим душам».

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко доповів про стан виконання покладених на ДБР завдань та додержання законодавства, прав і свобод громадянина.

Заступник директора Державного бюро розслідувань Соколов Олександр поінформував про пріоритети в роботі ДБР та зосередив увагу на кримінальних провадженнях щодо захисту національної безпеки, а також повідомив про роботу, яка ведеться в напрямку виявлення необґрунтованих активів.

Члени Комітету також обговорили з керівництвом ДБР:

▪ діяльність підрозділу ДБР з розслідування «Справ Майдану»,

а також питання:

▪ незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби;

▪ виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини;

▪ взаємодії з іншими правоохоронними органами.

За результатами заслуховування Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України звіти про діяльність Державного бюро розслідувань за 2021-2023 роки взяти до відома та визнати роботу директора Державного бюро розслідувань задовільною.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський повідомив про результати наради з очільниками антикорупційних та правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області