Комітет Верховної Ради визнав задовільною роботу ДБР

Парламентський комітет питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звіти про діяльність ДБР за 2021-2023 роки взяти до відома та визнати роботу директора Бюро задовільною.

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У четвер, 10 жовтня, відбулося позачергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, на якому заслухали звіти про діяльність Державного бюро розслідувань за період 2021-2023 років.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов поінформував членів Комітету про те, як змінилась робота ДБР з початку повномасштабного вторгнення рф та розповів про пріоритетні напрямки в роботі, зокрема:

▪ діяльність ДБР в умовах воєнного стану;

▪ взаємодію ДБР та ЗСУ;

▪ забезпечення правопорядку у військовій сфері;

▪ протидію зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарських комісіях;

▪ викриття протиправних схем нарахування бойових виплат так званим «мертвим душам».

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко доповів про стан виконання покладених на ДБР завдань та додержання законодавства, прав і свобод громадянина.

Заступник директора Державного бюро розслідувань Соколов Олександр поінформував про пріоритети в роботі ДБР та зосередив увагу на кримінальних провадженнях щодо захисту національної безпеки, а також повідомив про роботу, яка ведеться в напрямку виявлення необґрунтованих активів.

Члени Комітету також обговорили з керівництвом ДБР:

▪ діяльність підрозділу ДБР з розслідування «Справ Майдану»,

а також питання:

▪ незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби;

▪ виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини;

▪ взаємодії з іншими правоохоронними органами.

За результатами заслуховування Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України звіти про діяльність Державного бюро розслідувань за 2021-2023 роки взяти до відома та визнати роботу директора Державного бюро розслідувань задовільною.

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