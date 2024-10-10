Комитет Верховной Рады признал удовлетворительной работу ГБР

В четверг, 10 октября, состоялось внеочередное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности, на котором заслушали отчеты о деятельности Государственного бюро расследований за период 2021-2023 годов.
Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев проинформировал членов Комитета о том, как изменилась работа ГБР с начала полномасштабного вторжения рф и рассказал о приоритетных направлениях в работе, в частности:
▪ деятельность ГБР в условиях военного положения;
▪ взаимодействие ГБР и ВСУ;
▪ обеспечение правопорядка в военной сфере;
▪ противодействие злоупотреблениям и нарушениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссиях;
▪ разоблачение противоправных схем начисления боевых выплат так называемым «мертвым душам».
Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко доложил о состоянии выполнения возложенных на ГБР задач и соблюдении законодательства, прав и свобод гражданина.
Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов проинформировал о приоритетах в работе ГБР и сосредоточил внимание на уголовных производствах по защите национальной безопасности, а также сообщил о работе, которая ведется в направлении выявления необоснованных активов.
Члены Комитета также обсудили с руководством ГБР:
▪ деятельность подразделения ГБР по расследованию «Дел Майдана»,
а также вопросы:
▪ незаконного оформления инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы;
▪ выявление и возвращение на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части;
▪ взаимодействие с другими правоохранительными органами.
По результатам заслушивания Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины отчеты о деятельности Государственного бюро расследований за 2021-2023 годы принять к сведению и признать работу директора Государственного бюро расследований удовлетворительной.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о результатах совещания с руководителями антикоррупционных и правоохранительных органов.
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