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Комитет Верховной Рады признал удовлетворительной работу ГБР

20:33, 10 октября 2024
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать Верховной Раде отчеты о деятельности ГБР за 2021-2023 годы принять к сведению и признать работу директора Бюро удовлетворительной.
Комитет Верховной Рады признал удовлетворительной работу ГБР
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В четверг, 10 октября, состоялось внеочередное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности, на котором заслушали отчеты о деятельности Государственного бюро расследований за период 2021-2023 годов.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев проинформировал членов Комитета о том, как изменилась работа ГБР с начала полномасштабного вторжения рф и рассказал о приоритетных направлениях в работе, в частности:

▪ деятельность ГБР в условиях военного положения;

▪ взаимодействие ГБР и ВСУ;

▪ обеспечение правопорядка в военной сфере;

▪ противодействие злоупотреблениям и нарушениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссиях;

▪ разоблачение противоправных схем начисления боевых выплат так называемым «мертвым душам».

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко доложил о состоянии выполнения возложенных на ГБР задач и соблюдении законодательства, прав и свобод гражданина.

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов проинформировал о приоритетах в работе ГБР и сосредоточил внимание на уголовных производствах по защите национальной безопасности, а также сообщил о работе, которая ведется в направлении выявления необоснованных активов.

Члены Комитета также обсудили с руководством ГБР:

▪ деятельность подразделения ГБР по расследованию «Дел Майдана»,

а также вопросы:

▪ незаконного оформления инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы;

▪ выявление и возвращение на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части;

▪ взаимодействие с другими правоохранительными органами.

По результатам заслушивания Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины отчеты о деятельности Государственного бюро расследований за 2021-2023 годы принять к сведению и признать работу директора Государственного бюро расследований удовлетворительной.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о результатах совещания с руководителями антикоррупционных и правоохранительных органов.

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Верховная Рада Украины ГБР

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