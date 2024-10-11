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ЗСУ зараз контролюють 40-50% Торецька, інша частина міста окупована росіянами

13:03, 11 жовтня 2024
У Торецьку залишається ще близько 1150 цивільних, продовжується їх евакуація.
ЗСУ зараз контролюють 40-50% Торецька, інша частина міста окупована росіянами
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Українські захисники контролюють близько 40-50% міста Торецьк на Донеччині, тоді як інша частина міста окупована росіянами. Про це заявив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

«Близько 40-50 відсотків міста знаходиться під контролем Збройних Сил України, інша територія захоплена ворогом», — зазначив він.

Наразі в Торецьку перебуває 1150 жителів. Для людей є можливість евакуюватися.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вивозити цивільних. Але це не та ситуація, коли людей можна централізовано вивозити автобусами, і вони мають можливість забрати цінні речі і виїхати у безпечні місця», — розповів Чинчик.

Він додав, що евакуація проводиться лише у визначені часові інтервали, коли цьому сприяють безпекова ситуація та погодні умови.

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