ВСУ сейчас контролируют 40-50% Торецка, остальная часть города оккупирована россиянами

В Торецке остается еще около 1150 гражданских, продолжается их эвакуация.

Украинские защитники контролируют около 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как другая часть города оккупирована россиянами. Об этом заявил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

«Около 40-50 процентов города находится под контролем Вооруженных Сил Украины, другая территория захвачена врагом», - отметил он.

В настоящее время в Торецке находится 1150 жителей. Для людей есть возможность эвакуироваться.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они могут забрать ценные вещи и уехать в безопасные места», — рассказал Чинчик.

Он добавил, что эвакуация проводится только в определенные временные интервалы, когда этому способствуют ситуация безопасности и погодные условия.

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