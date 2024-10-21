На Закарпатті чоловік ошукав родину загиблого на війні похресника на 7 мільйонів гривень

Зловсминик запропонував матері полеглого воїна свою допомогу у оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який ошукав родину загиблого захисника на понад 7,2 млн гривень.

Встановлено, що 44-річний чоловік, перебуваючи у довірливих стосунках з родиною загиблого захисника, ошукав їх на понад 7,2 мільйони гривень. Ці кошти були передбачені як виплата від держави, у звʼязку зі смертю військовослужбовця.

Зазначається, що підозрюваний є хрещеним батьком загиблого. Він запропонував матері полеглого воїна свою допомогу у оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

Після відкриття рахунку в банку зловмисник переконав жінку залишити банківську картку у нього та запевнив, що нараховані кошти витратить на облаштування місця поховання військового, а решту – перерахує сину загиблого.

Після того, як фігурант повернув банківську картку потерпілим, останні побачили, що на рахунку, замість нарахованих державою 7 млн, залишилося всього 350 тисяч гривень. Зловмисник привласнив майже усю грошову допомогу.

Наразі у справі триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмисник, який ошукав родину загиблого захисника, перебуває під вартою.

За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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