На Закарпатье мужчина обманул семью погибшего на войне крестника на 7 миллионов гривен

Злоумышленник предложил матери павшего воина свою помощь в оформлении документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который обманул семью погибшего защитника более чем на 7,2 млн гривен.

Установлено, что 44-летний мужчина, находясь в доверительных отношениях с семьей погибшего защитника, обманул их более чем на 7,2 миллиона гривен. Эти средства были предусмотрены как выплата от государства в связи со смертью военнослужащего.

Отмечается, что подозреваемый является крестным отцом погибшего. Он предложил матери павшего воина свою помощь в оформлении документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

После открытия счета в банке злоумышленник убедил женщину оставить банковскую карточку у него и заверил, что начисленные средства потратит на обустройство места захоронения военного, а остальное перечислит сыну погибшего.

После того, как фигурант вернул банковскую карту потерпевшим, последние увидели, что на счету вместо начисленных государством 7 млн ​​осталось всего 350 тысяч гривен. Злоумышленник присвоил почти всю денежную помощь.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Злоумышленник, который обманул семью погибшего защитника, находится под стражей.

За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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