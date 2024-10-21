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Как оформить разрешение на трудоустройство иностранца — разъяснение

07:38, 21 октября 2024
Для оформления разрешения на трудоустройство нужно собрать пакет документов.
Как оформить разрешение на трудоустройство иностранца — разъяснение
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду рассказали, как оформить разрешение на трудоустройство иностранца.

Так, для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и представить их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

  • заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;
  • копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;
  • цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;
  • копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец, и имеет ряд нюансов.

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иностранец Гоструда

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