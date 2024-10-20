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На Киевщине осудили руководителя склада стройматериалов, который растратил имущество предприятия более чем на 1,5 млн гривен

21:12, 20 октября 2024
Проведет 7 лет за решеткой руководитель склада строительных материалов, который злоупотреблял своим служебным положением.
На Киевщине осудили руководителя склада стройматериалов, который растратил имущество предприятия более чем на 1,5 млн гривен
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В Киевской области осудили руководителя склада строительных материалов, который растратил имущество предприятия более чем на 1,5 млн грн. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Фигурант, работая заведующим складом, произвел растрату чужого имущества, подделав официальный документ, чтобы скрыть недостачу.

Суд признал виновным его в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, назначив ему наказание:

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины - в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 2 года, с конфискацией имущества принадлежащего ему на праве собственности;

-по ч. 1 ст. 366 УК Украины – в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 2 года.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в предприятиях, учреждениях, организациях сроком на 2 года, с конфискацией имущества принадлежащего ему на праве собственности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего, взыскав в пользу предприятия материальный ущерб в размере 1 603 681 грн.

До вступления приговора суда в законную силу обвиняемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на него дополнительных обязанностей.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения (дело № 359/9793/20).

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