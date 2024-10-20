В Днепропетровской области будут судить экс-пограничника за дезертирство и коллаборационизм

Бывший пограничник с целью преследования своих корыстных интересов поддержал оккупационную власть и начал сотрудничество с государством-агрессором рф.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по инспектору пограничной службы. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Правоохранители установили, что 29-летний сержант 24 февраля 2022 года самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задачи отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганской области и выбыл в неизвестном направлении.

Находясь на временно оккупированной территории, бывший пограничник, с целью преследования своих корыстных интересов, поддержал оккупационную власть и начал сотрудничество с государством-агрессором рф и представителями так называемой «лнр».

Военнослужащий добровольно согласился с предложением, занял должность «инспектора» и начал «службу» в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории, а именно в подразделении «службы дорожной автоинспекции народной милиции Луганской народной республики».

Ему инкриминируют дезертирство, совершенное в условиях военного положения и добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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