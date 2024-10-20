На Дніпропетровщині судитимуть експрикордонника за дезертирство та колабораціонізм

Колишній прикордонник, з метою переслідування своїх корисних інтересів, підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектору прикордонної служби. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці встановили, що 29 річний сержант 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганської області та вибув у невідомому напрямку.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території, колишній прикордонник, з метою переслідування своїх корисних інтересів, підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф та представниками так званої «лнр».

Військовослужбовець добровільно погодився на пропозицію, зайняв посаду «інспектора» та розпочав «службу» у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме у підрозділі «служби дорожньої автоінспекції народної міліції луганської народної республіки».

Йому інкримінують дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану та добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території ( ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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