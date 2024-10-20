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На Київщині засудили керівника складу будматеріалів, який розтратив майно підприємства на понад 1,5 млн гривень

21:12, 20 жовтня 2024
Проведе 7 років за ґратами керівник складу будівельних матеріалів, який зловживав своїм службовим становищем.
На Київщині засудили керівника складу будматеріалів, який розтратив майно підприємства на понад 1,5 млн гривень
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На Київщині засудили керівника складу будівельних матеріалів, який вчинив розтрату майна підприємства на понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд. 

Фігурант, працюючи завідувачем складу, здійснив розтрату чужого майна, підробивши  офіційний документ, щоб приховати нестачу.

Суд визнав винним його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, призначивши йому покарання:

-за ч. 5 ст. 191 КК України - у виді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях на строк 2 роки, з конфіскацією майна належного йому на праві власності;

-за ч. 1 ст. 366 КК України - у виді 2  років обмеження волі з позбавленням права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, остаточно призначено покарання   у виді 7  років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях на строк 2 роки, з конфіскацією майна належного йому на праві власності.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов представника потерпілого, стягнувши на користь підприємства матеріальну шкоду у розмірі 1 603 681 грн.

До набрання вироком суду законної сили обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на нього додаткових обов’язків.

Вирок суду може бути оскаржений на протязі 30 днів з дня його проголошення (справа № 359/9793/20).

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