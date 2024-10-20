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Чи є переміщення на інше робоче місце зміною істотних умов праці

23:14, 20 жовтня 2024
Держпраці підкреслює, що власник підприємства не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
Чи є переміщення на інше робоче місце зміною істотних умов праці
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Державна служба з питань праці пояснює, чи є переміщення на інше робоче місце зміною істотних умов праці.

Переміщення працівника на тому ж самому підприємстві на інше робоче місце, інший структурний підрозділ в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності або посади, обумовленої трудовим договором не вважається переводом на іншу роботу, відбувається за ініціативою роботодавця та не потребує згоди працівника (ч.1 ст.32 КЗпП України).

Власник підприємства не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

Переміщення є постійним та відбувається без змін умов праці, режиму роботи, розміру оплати праці та встановлених раніше пільг. Рішення про переміщення ухвалюється на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, кадрової служби.

Рішення оформляється наказом із зазначенням структурного підрозділу, до якого переміщається працівник та дати. Запис про зазначене переміщення до трудової книжки та до особової картки не вноситься.

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Держпраці

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