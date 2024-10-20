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Является ли перемещение на другое рабочее место изменением существенных условий труда

23:14, 20 октября 2024
Гоструда подчеркивает, что владелец предприятия не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Является ли перемещение на другое рабочее место изменением существенных условий труда
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, является ли перемещение на другое рабочее место изменением существенных условий труда.

Перемещение работника на том же предприятии на другое рабочее место, другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности или должности, оговоренной трудовым договором не считается переводом на другую работу, происходит по инициативе работодателя и не требует согласия работника (ч.1 ст.32 КЗоТ Украины).

Владелец предприятия не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему состоянием здоровья.

Перемещение постоянно и происходит без изменений условий труда, режима работы, размера оплаты труда и установленных ранее льгот. Решение о перемещении принимается из докладных записок руководителей структурных подразделений, кадровой службы.

Решение оформляется приказом с указанием структурного подразделения, в которое перемещается работник и даты. Запись об указанном перемещении в трудовую книжку и личной карточки не вносится.

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Гоструда

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