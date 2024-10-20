Гоструда подчеркивает, что владелец предприятия не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, является ли перемещение на другое рабочее место изменением существенных условий труда.

Перемещение работника на том же предприятии на другое рабочее место, другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности или должности, оговоренной трудовым договором не считается переводом на другую работу, происходит по инициативе работодателя и не требует согласия работника (ч.1 ст.32 КЗоТ Украины).

Владелец предприятия не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему состоянием здоровья.

Перемещение постоянно и происходит без изменений условий труда, режима работы, размера оплаты труда и установленных ранее льгот. Решение о перемещении принимается из докладных записок руководителей структурных подразделений, кадровой службы.

Решение оформляется приказом с указанием структурного подразделения, в которое перемещается работник и даты. Запись об указанном перемещении в трудовую книжку и личной карточки не вносится.

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