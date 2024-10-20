На Львівщині повернули громаді водосховище вартістю понад 4,7 млрд грн, яким користувалось підприємство, не сплачуючи ні копійки оренди

Підприємство тривалий час використовувало водосховище для рибогосподарської діяльності без документів, отримуючи прибуток.

На Львівщині через суд водосховище вартістю більше 4,7 млрд грн повернули громаді. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про ділянку вартістю більше 4,7 млрд грн на території Яворівської територіальної громади. На ній розташоване водосховище загальною площею понад 130 га.

Встановлено, що підприємство тривалий час без правовстановлюючих документів використовувало водосховище для здійснення рибогосподарської діяльності, отримуючи прибуток. При цьому, не заключивши договору оренди та не сплачуючи орендну плату.

Використання водного об’єкта із зайнятими ним землями водного фонду всупереч встановленому законодавством порядку суперечить інтересам держави у сфері ефективного і раціонального використання природних ресурсів.

Реагуючи на порушення, прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, який задоволено в повному обсязі.

На сьогоднішній день рішення суду виконано – земельну ділянку з водосховищем повернуто у фактичне володіння, користування та розпорядження міської ради.

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