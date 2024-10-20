Во Львовской области вернули общине водохранилище стоимостью более 4,7 млрд грн, которым пользовалось предприятие, не платя ни копейки аренды

Предприятие долгое время использовало водохранилище для рыбохозяйственной деятельности без документов, получая прибыль.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области через суд водохранилище стоимостью более 4,7 млрд грн вернули общине. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о участке стоимостью более 4,7 млрд грн на территории Яворовской территориальной общины. На ней расположено водохранилище общей площадью более 130 га.

Установлено, что предприятие долго без правоустанавливающих документов использовало водохранилище для осуществления рыбохозяйственной деятельности, получая прибыль.

При этом, не заключив договор аренды и не платя арендную плату.

Использование водного объекта с занятыми землями водного фонда вопреки установленному законодательством порядке противоречит интересам государства в сфере эффективного и рационального использования природных ресурсов.

Реагируя на нарушения, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, который удовлетворен в полном объеме.

На сегодняшний день решение суда выполнено – земельный участок с водохранилищем возвращен в фактическое владение, пользование и распоряжение городского совета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.