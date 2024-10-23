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Переглядати відео та ставити лайки за гроші — шахраї виманили у жінки понад 170 тися гривень

09:40, 23 жовтня 2024
Жінка знайшла «роботу», де обіцяли легкі гроші, а натомість натрапила на шахраїв.
Переглядати відео та ставити лайки за гроші — шахраї виманили у жінки понад 170 тися гривень
Фото: rbc.ua
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На Тернопільщині 28-річна жінка хотіла підзаробити в інтернеті, а натомість натрапила на зловмисників. Шахраї виманили у неї понад 177 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

У поліції розповіли, що жінка побачила оголошення, яке обіцяло заробити легкі гроші через популярну соціальну мережу. Потрібно було переглядати відео і ставити вподобайки.

«Фахівець» із просування контенту переконав заявницю, що для збільшення доходу необхідно зробити декілька грошових переказів. Відзначаючи перспективу швидкого прибутку, потерпіла нічого не запідозрила і, керуючись довірою, почала перераховувати кошти», — зазначили правоохоронці.

Таким чином вона здійснила близько 10 переказів на різні карткові рахунки, загальна сума яких склала понад 177 000 гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

«Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та закликають жителів області не довіряти незнайомцям. Будьте обережні з обіцянками легкого заробітку. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Не існує такої роботи, де переглядають відео, ставлять вподобайки й отримують за це гроші. Також варто бути обережним до роботи із викупом товару на певних сайтах. За такими пропозиціями теж стоять шахраї. Обов’язково застережіть своїх близьких, рідних від таких афер.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70», — наголосили правоохоронці.

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