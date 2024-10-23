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Просматривать видео и ставить ругательства за деньги — мошенники выманили у женщины более 170 тысяч гривен

09:40, 23 октября 2024
Женщина нашла «работу», где обещали легкие деньги, а натолкнулась на мошенников.
Просматривать видео и ставить ругательства за деньги — мошенники выманили у женщины более 170 тысяч гривен
Фото: rbc.ua
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В Тернопольской области 28-летняя женщина хотела подзаработать в интернете, а натолкнулась на злоумышленников. Мошенники выманили у нее более 177 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

В полиции рассказали, что женщина увидела объявление, обещавшее заработать легкие деньги через популярную социальную сеть. Нужно было просматривать видео и ставить понравившиеся.

Специалист по продвижению контента убедил заявительницу, что для увеличения дохода необходимо сделать несколько денежных переводов. Отмечая перспективу быстрой прибыли, потерпевшая ничего не заподозрила и, руководствуясь доверием, стала перечислять средства», — отметили правоохранители.

Таким образом, она осуществила около 10 переводов на различные карточные счета, общая сумма которых составила более 177 000 гривен.

По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 Уголовного кодекса.

«Полицейские принимают меры по раскрытию преступления и призывают жителей области не доверять незнакомцам. Будьте осторожны с обещаниями легкого заработка. В любом случае не перечисляйте деньги на неизвестные счета. Не существует такой работы, где просматривают видео, ставят понравившиеся и получают за это деньги. Также следует быть осторожным при работе с выкупом товара на определенных сайтах. За такими предложениями тоже стоят мошенники. Обязательно оговорите своих близких, родных от таких афер.

Если вы пострадали от мошенников, звоните по телефону на спецлинию 102. Для оперативного оказания помощи от работников Департамента киберполиции Национальной полиции Украины обращайтесь по номеру 0 (800)50-51-70», — отметили правоохранители.

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