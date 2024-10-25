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У податковій нагадали, як повернути помилково сплачені податки

07:36, 25 жовтня 2024
Заяву про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені може бути подана платником до територіального органу ДПС за місцем обліку помилково сплачених коштів.
У податковій нагадали, як повернути помилково сплачені податки
Фото: slovoidilo.ua
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Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків нагадало, що повернення помилково сплачених сум грошових зобов’язань та пені у випадках, передбачених статтею 43 Податкового кодексу України, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку, поданої до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення. 

Наказом Міністерства фінансів України 11 лютого 2019 року № 60 затверджено Порядок інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені (далі – Порядок № 60). 

Заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені може бути подана платником до територіального органу ДПС за місцем обліку помилково сплачених коштів,  відповідно до Порядку № 60 в електронній формі (код форми J1302002 – для юридичних осіб, F1302002 – для фізичних осіб) за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем (у т. ч. через Електронний кабінет) та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. 

У заяві платник зазначає назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок), та визначає напрям перерахування помилково сплачених коштів, що повертаються, а саме: на бюджетний рахунок для погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету.  

Актуальні реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів розміщені на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС та на вебсторінках територіальних органів ДПС за адресою, а також у вкладці «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету. 

Для пошуку реквізитів рахунків платнику податку на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці «Рахунки для сплати платежів»« необхідно обрати регіон (область чи місто), до якого відноситься територіальна громада, в якій платник перебуває на податковому обліку та/або здійснено помилкову сплату платежів, в електронному файлі «Реквізити рахунків для cплати податків, зборів, платежів» формату xls знайти відповідний населений пункт та вид податку. 

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, відповідно до якого здійснено помилкове перерахування коштів до бюджету на не вірний бюджетний рахунок. 

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує електронний висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету або з єдиного рахунку та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

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податкова

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