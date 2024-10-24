Практика судів
  1. В Україні

НБУ оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн за порушення законодавства

18:11, 24 жовтня 2024
Банк має сплатити штраф упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про його накладення.
НБУ оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн за порушення законодавства
Ілюстративне зображення: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту. Зокрема, як йдеться у повідомленні регулятора, НБУ оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Також ще один об’єкт оверсайту Нацбанк оштрафував на 170 тисяч гривень за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року.

У Нацбанку пояснили, що рішення про застосування цих заходів впливу ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу та безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 21 жовтня.

Сплатити штрафи установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Конституційного Суду претендують кандидати з питаннями до доброчесності та зв'язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ

До кандидатів у КСУ Романа Голобутовського і Миколи Войнарівського є питання стосовно доброчесності і зв’язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ.

Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Володимир Зеленський провів Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки доручив членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

У Волинському ТЦК заявили, що жодних заборон на мобілізацію чоловіків старше 50 років немає

Мобілізація чоловіків віком 50-60 років є правомірною – Волинський ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду