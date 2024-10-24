НБУ оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн за порушення законодавства

Банк має сплатити штраф упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про його накладення.

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Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту. Зокрема, як йдеться у повідомленні регулятора, НБУ оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Також ще один об’єкт оверсайту Нацбанк оштрафував на 170 тисяч гривень за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року.

У Нацбанку пояснили, що рішення про застосування цих заходів впливу ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу та безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 21 жовтня.

Сплатити штрафи установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової.

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