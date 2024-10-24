LinkedIn сплатить 310 мільйонів євро штрафу за незаконну обробку персональних даних у Євросоюзі

Соцмережу оштрафували за незаконну обробку персональних даних користувачів у ЄС для таргетування реклами без їхньої згоди.

Соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn оштрафували за незаконну обробку персональних даних користувачів у Європейському Союзі.

Так, Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала соцмережу на 310 мільйонів євро за незаконну обробку персональних даних користувачів у ЄС для таргетування реклами без їхньої згоди.

Комісія вказує, що це рішення стосується розслідування, розпочатого 20 серпня 2018 року за скаргою французької неприбуткової організації La Quadrature Du Net. Спочатку скаргу подали до французького органу захисту даних, а потім передали до DPC.

Комісія перевіряла законність, справедливість і прозорість обробки персональних даних користувачів LinkedIn для аналізу поведінки та цільової реклами. Мова про дані, надані безпосередньо платформі LinkedIn її користувачами, а також дані, отримані через її сторонніх партнерів.

«Обробка персональних даних без належної правової підстави є явним і серйозним порушенням фундаментального права суб’єктів даних на захист даних», — заявив заступник голови комісії Грем Дойл.

LinkedIn отримала також вимогу упродовж трьох місяців привести свою європейську діяльність у відповідність до Загального регламенту захисту даних.