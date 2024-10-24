Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

LinkedIn сплатить 310 мільйонів євро штрафу за незаконну обробку персональних даних у Євросоюзі

23:12, 24 жовтня 2024
Соцмережу оштрафували за незаконну обробку персональних даних користувачів у ЄС для таргетування реклами без їхньої згоди.
LinkedIn сплатить 310 мільйонів євро штрафу за незаконну обробку персональних даних у Євросоюзі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn оштрафували за незаконну обробку персональних даних користувачів у Європейському Союзі.

Так, Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала соцмережу на 310 мільйонів євро за незаконну обробку персональних даних користувачів у ЄС для таргетування реклами без їхньої згоди.

Комісія вказує, що це рішення стосується розслідування, розпочатого 20 серпня 2018 року за скаргою французької неприбуткової організації La Quadrature Du Net. Спочатку скаргу подали до французького органу захисту даних, а потім передали до DPC.

Комісія перевіряла законність, справедливість і прозорість обробки персональних даних користувачів LinkedIn для аналізу поведінки та цільової реклами. Мова про дані, надані безпосередньо платформі LinkedIn її користувачами, а також дані, отримані через її сторонніх партнерів.

«Обробка персональних даних без належної правової підстави є явним і серйозним порушенням фундаментального права суб’єктів даних на захист даних», — заявив заступник голови комісії Грем Дойл.

LinkedIn отримала також вимогу упродовж трьох місяців привести свою європейську діяльність у відповідність до Загального регламенту захисту даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЄС штраф LinkedIn

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Конституційного Суду претендують кандидати з питаннями до доброчесності та зв'язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ

До кандидатів у КСУ Романа Голобутовського і Миколи Войнарівського є питання стосовно доброчесності і зв’язків з підсанкційними компаніями – ЗМІ.

Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Володимир Зеленський провів Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки доручив членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

У Волинському ТЦК заявили, що жодних заборон на мобілізацію чоловіків старше 50 років немає

Мобілізація чоловіків віком 50-60 років є правомірною – Волинський ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ