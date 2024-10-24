Водіям нагадали, коли треба «перевзути» своє авто

Водіїв закликали міняти шини на зимові до настання заморозків та снігу.

Патрульна поліція Кривого Рогу нагадала водіям, коли потрібно «перевзути» своє авто — змінити літні шини на зимові.

У відомстві зазначили, що міняти шини на зимові потрібно до настання заморозків та снігу.

Загальновідомо, що коли температура знижується до +7 і нижче, літні шини втрачають еластичність, що зменшує їхні зчіпні властивості. Також гальмівний шлях критично збільшується, що може стати причиною виникнення ДТП. Експлуатувати літні шини взимку — небезпечно, їхній склад і протектор не створені для зимової дороги.

«Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів», - додали у поліції.

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