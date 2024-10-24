Водителям напомнили, когда нужно «переобуть» свое авто

Водителей призвали менять шины на зимние до наступления заморозков и снега.

Патрульная полиция Кривого Рога напомнила водителям, когда нужно «переобуть» свой автомобиль — сменить летние шины на зимние.

В ведомстве отметили, что менять шины на зимние нужно до наступления заморозков и снега.

Общеизвестно, что когда температура снижается до +7 и ниже, летние шины теряют упругость, что уменьшает их сцепные характеристики. Также тормозной путь критически увеличивается, что может стать причиной ДТП. Эксплуатировать летние шины зимой – опасно, их состав и протектор не предназначены для зимней дороги.

«Также в этот период вождение автомобиля требует большей сосредоточенности и умения действовать в непредвиденных ситуациях. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию ​​с впереди идущим транспортом и отказаться от опасных маневров», - добавили в полиции.

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