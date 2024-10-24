ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в Деснянский райсуд Чернигова и в Терновский городской суд Днепропетровской области.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Деснянский районный суд города Чернигова – 4 судей;

в Терновский городской суд Днепропетровской области – 1 судьи.

Рассмотрение вопроса будет происходить 20 ноября 2024 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, в которую добавить свои документы.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать 4 судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области в другие суды.

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