ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

Комісія розгляне питання про відрядження суддів до Деснянського райсуду Чернігова та до Тернівського міського суду Дніпропетровської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Деснянського районного суду міста Чернігова – 4 суддів;

до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 20 листопада 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 4 суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області до інших судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.