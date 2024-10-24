Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

LinkedIn уплатит 310 миллионов евро штрафа за незаконную обработку персональных данных в Евросоюзе

23:12, 24 октября 2024
Соцсеть оштрафована за незаконную обработку персональных данных пользователей в ЕС для таргетирования рекламы без их согласия.
LinkedIn уплатит 310 миллионов евро штрафа за незаконную обработку персональных данных в Евросоюзе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn оштрафовали за незаконную обработку персональных данных пользователей в Европейском Союзе.

Так, Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала соцсеть на 310 миллионов евро за незаконную обработку персональных данных пользователей в ЕС для таргетирования рекламы без их согласия.

Комиссия указывает, что это решение касается расследования, начатого 20 августа 2018 года по жалобе французской некоммерческой организации La Quadrature Du Net. Сначала жалобу подали во французский орган защиты данных, а затем передали в DPC.

Комиссия проверяла законность, справедливость и прозрачность обработки персональных данных пользователей LinkedIn для анализа поведения и целевой рекламы. Речь о данных, предоставленных непосредственно платформе LinkedIn ее пользователями, а также данных, полученных через ее сторонних партнеров.

«Обработка персональных данных без надлежащего правового основания является явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов данных на защиту данных», - заявил заместитель председателя комиссии Грэм Дойл.

LinkedIn получила также требование в течение трех месяцев привести свою европейскую деятельность в соответствие с Общим регламентом защиты данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС штраф / штрафы LinkedIn

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Конституционный Суд претендуют кандидаты с вопросами к добродетели и связям с подсанкционными компаниями – СМИ

К кандидатам в КСУ Роману Голобутовскому и Николаю Войнаривскому есть вопросы относительно добродетели и связей с подсанкционными компаниями – СМИ.

Обнародован Порядок проведения тестирования на когнитивные способности для конкурсов в апелляционные суды и ВАКС – подробности

При сдаче IQ – теста запрещено пользоваться ручкой или бумагой, а вопросы можно пропускать, не давая никакого ответа, но позже к этому заданию вернуться уже нельзя.

50% расходов на выплату пенсий было возмещено за счет 12,7 млрд долларов международных займов и грантов – Счетная палата

Впрочем, по словам главы Счетной палаты, законодательные пробелы создают условия для получения отдельными категориями лиц пенсий в повышенных размерах.

Владимир Зеленский провел Ставку и поручил готовить внутренний План усиления Украины

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам Ставки поручил членам Ставки подготовить отдельные части внутреннего Плана усиления Украины.

В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет

Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет правомерна – Волынский ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду