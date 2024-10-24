LinkedIn уплатит 310 миллионов евро штрафа за незаконную обработку персональных данных в Евросоюзе

Соцсеть оштрафована за незаконную обработку персональных данных пользователей в ЕС для таргетирования рекламы без их согласия.

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn оштрафовали за незаконную обработку персональных данных пользователей в Европейском Союзе.

Так, Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала соцсеть на 310 миллионов евро за незаконную обработку персональных данных пользователей в ЕС для таргетирования рекламы без их согласия.

Комиссия указывает, что это решение касается расследования, начатого 20 августа 2018 года по жалобе французской некоммерческой организации La Quadrature Du Net. Сначала жалобу подали во французский орган защиты данных, а затем передали в DPC.

Комиссия проверяла законность, справедливость и прозрачность обработки персональных данных пользователей LinkedIn для анализа поведения и целевой рекламы. Речь о данных, предоставленных непосредственно платформе LinkedIn ее пользователями, а также данных, полученных через ее сторонних партнеров.

«Обработка персональных данных без надлежащего правового основания является явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов данных на защиту данных», - заявил заместитель председателя комиссии Грэм Дойл.

LinkedIn получила также требование в течение трех месяцев привести свою европейскую деятельность в соответствие с Общим регламентом защиты данных.

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