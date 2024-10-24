НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн ​​грн за нарушение законодательства

Банк должен заплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о его наложении.

Иллюстративное изображение: Getty Images

Национальный банк Украины применил меры воздействия в виде наложения штрафа к двум объектам оверсайта. В частности, как говорится в сообщении регулятора, НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн ​​грн за выявленные в ходе планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций.

Также еще один объект оверсайта Нацбанк оштрафовал на 170 тысяч гривен за несвоевременное представление регулятору отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года.

В Нацбанке пояснили, что решения о применении этих мер влияния были приняты по результатам планового выездного мониторинга и безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 21 октября.

Уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что налоговая служба предлагает расширить объем данных, содержащих банковскую тайну, и которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.