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НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн ​​грн за нарушение законодательства

18:11, 24 октября 2024
Банк должен заплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о его наложении.
НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн ​​грн за нарушение законодательства
Иллюстративное изображение: Getty Images
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Национальный банк Украины применил меры воздействия в виде наложения штрафа к двум объектам оверсайта. В частности, как говорится в сообщении регулятора, НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн ​​грн за выявленные в ходе планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций.

Также еще один объект оверсайта Нацбанк оштрафовал на 170 тысяч гривен за несвоевременное представление регулятору отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года.

В Нацбанке пояснили, что решения о применении этих мер влияния были приняты по результатам планового выездного мониторинга и безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 21 октября.

Уплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что налоговая служба предлагает расширить объем данных, содержащих банковскую тайну, и которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговой.

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НБУ Нацбанк штраф / штрафы

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