У Держпраці нагадали правила зарахування до стажу роботи відпустки по догляду за дитиною

Зазначається, що відпустка по догляду за дитиною зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи й до стажу роботи за спеціальністю.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює правила зарахування до стажу роботи відпустки по догляду за дитиною.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою матері повністю або частково в межах установленого періоду та оформлюється наказом чи розпорядженням роботодавця (норма статті 181 Кодексу законів про працю України).

Така відпустка зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи й до стажу роботи за спеціальністю, тоді як до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Раніше ми писали, чи можна у період відсторонення від роботи піти в оплачувану відпустку.

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