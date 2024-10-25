В Гоструда напомнили правила отнесения в стаж работы отпуска по уходу за ребенком

Отмечается, что отпуск по уходу за ребенком засчитывается как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет правила отнесения к стажу работы отпуска по уходу за ребенком.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по заявлению матери полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется приказом или распоряжением работодателя (норма статьи 181 Кодекса законов о труде Украины).

Такой отпуск засчитывается как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности, тогда как в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск, не засчитывается.

Ранее мы писали, можно ли в период отстранения от работы уйти в оплачиваемый отпуск.

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