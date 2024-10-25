Укрзалізниця додала поїзди з Києва до Львова та Рахова

Через підвищений попит Укрзалізниця призначила додаткові рейси на маршрутах Київ – Львів і Київ – Рахів.

Джерело фото: biz.censor.net

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на маршрути Київ – Львів і Київ – Рахів, реагуючи на підвищений попит пасажирів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №245/246 Київ – Рахів вирушить зі столиці 30 жовтня о 15:58 і прибуде до Рахова 31 жовтня о 8:55. У зворотному напрямку він відправлятиметься з Рахова 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.

Також додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів відправиться з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18, прибуваючи до Львова відповідно о 16:12 і 17:03. У зворотному напрямку зі Львова поїзд відправлятиметься 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33, прибуваючи до Києва о 21:33 та 18:10.

Квитки доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.

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