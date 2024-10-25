Укрзализныця добавила поезда из Киева во Львов и Рахов

Из-за повышенного спроса Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на маршрутах Киев - Львов и Киев - Рахов.

Источник фото: biz.censor.net

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на маршруты Киев - Львов и Киев - Рахов, реагируя на повышенный спрос пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №245/246 Киев - Рахов отправится из столицы 30 октября в 15:58 и прибудет в Рахов 31 октября в 8:55. В обратном направлении он будет отправляться из Рахова 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55.

Также дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18, прибывая во Львов соответственно в 16:12 и 17:03. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33, прибывая в Киев в 21:33 и 18:10.

Билеты доступны для приобретения в приложении «Укрзализныци», на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

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